Пардью из-за расизма ушел из софийского ЦСКА. Фанаты клуба кидали бананы в темнокожих игроков команды и оскорбляли их

прекратил работу в софийском ЦСКА из-за поведения фанатов команды.

Английский специалист был назначен техническим директором клуба в ноябре 2020 года, а в апреле 2022-го начал исполнять обязанности главного тренера после увольнения .

ЦСКА объявил о том, что Пардью в следующем сезоне не будет сотрудничать с клубом. Причиной тому стал расизм со стороны болельщиков команды по отношению к своим же футболистам перед матчем высшей лиги Болгарии с из Пловдива (0:0).

По данным Sky Sports, разъяренные поражением в финале Кубка Болгарии от «Левски» (0:1) фанаты поджидали игроков у стадиона. Они начали бросать бананы в четверых темнокожих игроков команды, оскорблять их. Эти футболисты изначально отказались выходить на матч, однако их удалось переубедить.

В связи с этим эпизодом Пардьо решил срочно встретиться с руководством клуба и в итоге уволился вместе со своим помощником – первым темнокожим тренером в истории ЦСКА.

«Наши футболисты решили играть только из-за преданности и желания защитить клуб.

Небольшая организованная группа фанатов-расистов, пытавшаяся сорвать матч, – это не те люди, на глазах у которых мне бы хотелось руководить командой. И этот путь точно не пойдет на пользу ЦСКА – такой клуб заслуживает большего», – сказано в прощальном заявлении Пардью.

Алан Пардью ранее тренировал «Вест Хэм», «Ньюкасл», «Кристал Пэлас» и другие клубы АПЛ.