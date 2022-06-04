Венгерские фанаты гудели на преклонении колена игроками Англии. На стадионе минимум 20 тысяч детей – взрослых не пустили из-за расизма на Евро-2020

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Игроки сборной Англии столкнулись с негативной реакцией венгерских фанатов.

Перед началом матча с Венгрией в Будапеште британские футболисты преклонили колено в знак поддержки движения Black Lives Matter («Жизни темнокожих важны»). Болельщики отреагировали на это гудением.

Примечательно, что подавляющее большинство посетителей – это дети. Матч на «Пушкаш Арене» должен был проходить без зрителей в качестве наказания, связанного с проявлениями расизма во время Евро-2020, но местные футбольные власти воспользовались правилом, разрешающим бесплатный допуск детей в возрасте до 14 лет.

По разным оценкам, на стадион пришло от 20 до 35 тысяч детей.

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