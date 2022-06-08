Депутат Журова о лиге Крыма, ДНР и ЛНР: «Недавно отмечали 80 лет с блокадного матча. Даже тогда играли в футбол»

Светлана Журова высказалась об идее чемпионата Крыма, ДНР, ЛНР, Херсона, Мелитополя и Абхазии.

Ранее сообщалось, что клубы из этих регионов могут создать объединенную лигу.

«Жизнь продолжается, поэтому люди хотят заниматься спортом. Футбол – самый доступный вид спорта, даже по организации.

Попробуйте сейчас проведите турнир по фигурному катанию в этих республиках – это непросто. Соревнования по футболу гораздо проще организовать, тем более в этих областях очень любят этот вид спорта. Для них футбол очень важен, он как глоток свежего воздуха.

Недавно отмечали 80 лет со времен блокадного матча. Даже тогда играли в футбол, и это было значимое событие для людей. Футбол поднимал дух как на фронте, так и среди населения», – сказала депутат Госдумы.