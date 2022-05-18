Депутат Журова: «Думаю, Фернандес хочет лишить себя гражданства РФ. Патриотизм? Где Бразилия и Великая Отечественная война, Россия – обвинять его крайне сложно»

Светлана Журова считает, что хочет отказаться от российского гражданства.

Сегодня стало известно, что защитник приостановит карьеру.

«Думаю, Фернандес хочет лишить себя гражданства РФ. Он же не просто так уезжает, он может готовиться к соответствующими потом другим действиям, скорее всего. Он же тоже прекрасно понимает, что ему потом делать с таким паспортом в такой ситуации. Лишать его гражданства? Нет, думаю, он сам откажется. А какие основания его лишать гражданства РФ?

Сколько звезд у нас уехало, у всех разные причины. Может быть, контракт закончился, предложили другой вариант или боится, что здесь небезопасно. Кто-то уезжает по этим причинам, возможно, ему семья сказала, что надо уехать.

Я допускаю, если человек уезжает по политическим моментам, он сам откажется от гражданства. Если ты осуждаешь эту страну, выходи из гражданства.

Можно ли это назвать предательством? Это распространяется на тех, кто родился в России и уехал в другую страну. А человек, который приехал, – у него другие побуждения – явно не патриотизм: он не чувствует культурный код, поддержки страны и многие другие вещи. Великая Отечественная война, фашизм – он это в школе не проживал, не занимался, не был на уроках.

Как мы можем ожидать от людей из других стран такой патриотизм? Не все готовы к этому. Где Бразилия и Великая Отечественная война, Россия. Обвинять его крайне сложно.

Занимался он спортом у нас в стране, а когда стало невыгодно – спокойно дальше уехал. Ожидать от легионеров что-то другое довольно сложно. Есть те, кто остается и заявляет публичные вещи какие-то, а кто-то при первой возможности, заработав денег, уехал. Нужно это понимать, когда приглашают таких людей.

Лишать гражданства – это что-то такое… Может, он передумает, а мы будем лишать, потом выдавать. Если человек отказался – извини, ты вышел по таким причинам, ничего второй раз не будем давать. Если ему опять что-то станет выгодно в России?» – сказала депутат Госдумы.

Бразильский футболист играл за сборную России с 2017 по 2021 год.

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