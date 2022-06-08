Агент Мане сообщил «Ливерпулю», что Садьо хочет уйти в «Баварию». Вингер уже договорился о контракте на 3 года

«Бавария» продолжает работать над трансфером из .

Как пишет Bild, на этой неделе спортивный директор мюнхенцев Хасан Салихамиджич планирует прилететь в Англию, чтобы лично встретиться с боссами «Ливерпуля» и провести переговоры по 30-летнему вингеру. Генеральный директор «Баварии» тоже будет присутствовать на встрече.

В последние несколько дней Салихамиджич активно общался по поводу перехода Мане со спортивным директором «Ливерпуля» Джулианом Уордом.

«Ливерпуль» пообещал Мане, что не будет препятствовать его желанию уйти. Агент игрока Бьорн Беземер уже сообщил руководству клуба о желании его клиента перейти в «Баварию». Все стороны хотят, чтобы расставание прошло в дружеской атмосфере без каких-либо проблем.

«Бавария» рассчитывает, что «Ливерпуль» поблагодарит их за трансфер Тиаго, который перешел в английский клуб два года назад за 25 млн евро. Тогда переговоры прошли быстро и мягко.

Мюнхенский клуб готов улучшить свое предложение по Мане. Но «Ливерпуль» знает, что находится в хорошей позиции, так как уже договорилась с Садьо о контакте на три года.

Салихамиджич сумел убедить Мане выбрать «Баварию», хотя интерес к нему проявляли и другие топ-клубы (например, «ПСЖ»). Сенегальца привлекла перспектива стать топ-звездой Бундеслиги после стольких лет в ранге «одного из многих» в .

Мане выступает за «Ливерпуль» с 2016 года. В минувшем сезоне он провел 50 матчей за клуб во всех турнирах, забил 23 гола и отдал 2 передачи.

Статистику 30-летнего футболиста можно изучить здесь.

Ого, сенегальцы просят Мане уйти из «Ливерпуля». Садьо согласился, а потом назвал это шуткой