Мане о том, что 70% сенегальцев хотят его ухода из «Ливерпуля»: «Я сделаю то, что они хотят»

намекнул на вероятный уход из «Ливерпуля».

30-летнему полузащитнику задали вопрос относительно результатов онлайн-голосования, которое показало, что от 60 до 70 процентов жителей Сенегала хотят, чтобы Садьо покинул мерсисайдский клуб.

«Я сделаю то, что они хотят. Скоро все увидим», – ответил Мане.

Ранее сообщалось о том, что футболист может продолжить карьеру в «Баварии».

Мюнхенский клуб готов предложить Мане контракт с зарплатой около 20 миллионов евро в год до уплаты налогов. В вингер получает 12 млн евро до налогов.