Ферран Торрес: «У «Барсы» сложный период, я знал, куда шел. Нужно было сделать все ради выхода в ЛЧ. Теперь надо стараться брать трофеи»

Вингер «Барселоны» оценил минувший сезон.

«Это был сложный год, потому что сначала у меня была серьезная травма. В «Барселону» я прибыл с энтузиазмом. Мы немного изменили ситуацию и смогли выйти в Лигу чемпионов и Суперкубок, но закончили сезон мы не лучшим образом.

Я знал, куда переходил. У «Барселоны» сложный период, и нам нужно было сделать все ради выхода в . Иначе это был бы провал. Мы смогли реализовать эту цель.

Теперь нужно думать о следующем сезоне и стараться брать трофеи», – сказал Торрес.