Ферран Торрес: «У «Барсы» сложный период, я знал, куда шел. Нужно было сделать все ради выхода в ЛЧ. Теперь надо стараться брать трофеи»

Теги Барселона Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Ферран Торрес Футбол

Вингер «Барселоны» Ферран Торрес оценил минувший сезон.

«Это был сложный год, потому что сначала у меня была серьезная травма. В «Барселону» я прибыл с энтузиазмом. Мы немного изменили ситуацию и смогли выйти в Лигу чемпионов и Суперкубок, но закончили сезон мы не лучшим образом.

Я знал, куда переходил. У «Барселоны» сложный период, и нам нужно было сделать все ради выхода в Лигу чемпионов. Иначе это был бы провал. Мы смогли реализовать эту цель.

Теперь нужно думать о следующем сезоне и стараться брать трофеи», – сказал Торрес. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные