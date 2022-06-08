Президент «Оренбурга» о том, что Личка остается: «Эта тема затрагивалась в конце февраля, но решили, что работаем дальше»

Президент высказался о решении чеха остаться на посту главного тренера.

— После начала известных событий тренер «Локомотива» Гиздоль убежал из команды и страны. Не было опасений, что Личка в один момент может взять и покинуть «Оренбург»?

— Оценивать чужие поступки не в моих правилах. С Марцелом же у нас действующий контракт. Он посчитал, что должен его выполнить. Мы конструктивно работаем. Эта тема затрагивалась в конце февраля, но мы приняли решение, что дальше работаем вместе.

— На следующий сезон Личка остается?

— Да. У него был контракт на сезон в ФНЛ с продлением еще на год в случае выхода в Премьер-лигу. Мы пролонгировали соглашение.

— «Оренбург» – единственный клуб, который проведет сборы за пределами России, в Турции. Почему там?

— Приняли такое решение. У нас заключен соответствующий договор с фирмой. 14 июня направимся на сборы в Турцию, – сказал Василий Еремякин.