Юран о стычке Лантратова с болбоем: «Это было запланировано – подросток целенаправленно не давал мяч»

высказался о стычке между вратарем «Химок» Ильей Лантратовым и болбоем.

Главный тренер подмосковного клуба выразил мнение об инциденте, произошедшем в первом стыковом матче со «СКА-Хабаровск» (0:1).

«Я боялся потерять Лантратова, надо было дождаться решения КДК. Я пересматривал эпизод, очевидно, что [это] было запланировано, потому что я знаю человека, который стал пресс-атташе «СКА-Хабаровска», была готовность номер один.

Видно было, что подросток целенаправленно не давал мяч. Когда Илья перепрыгивает [через ограждение], это происходит, и сразу включается камера. Один человек с телефоном, это было четко видно на телетрансляции.

Это не красит [их]. Понятно, что когда твоя команда выигрывает, надо медленно вводить мяч. Он [болбой] стоит с мячом и ждет.

Случилось все быстро, парни были расстроены. В самолете я более детально попросил рассказать о ситуации. Мне показали инцидент, там не было ничего сверхъестественного. Я говорю: «Илья, все нормально, что бы ни случилось». Он ответил: «Я извинился, футболку подарил». Илью я знаю хорошо, он человек уравновешенный», — сказал Юран.