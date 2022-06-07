Хасан Салихамиджич: «Левандовски позвонил мне, мы поговорили о его публичных заявлениях. Я объяснил нашу позицию по его контракту»

рассказал о звонке нападающего Роберта Левандовского.

Польский нападающий хочет покинуть при действующем контракте до 2023 года.

«Роберт позвонил мне сегодня. Среди прочего, мы говорили о его публичных заявлениях. Я объяснил нашу позицию относительно ситуации с его контрактом.

Херберт Хайнер, Оливер Кан и я уже несколько раз высказывались о его желании перейти в другую команду, поэтому сейчас я хотел бы остановиться на этом», – сообщил спортивный директор мюнхенского клуба в интервью Bild.

Левандовски об уходе из «Баварии»: «Хочу больше эмоций, во мне что-то угасло. Где лояльность и уважение?»