Робин ван Перси: «Англия дышит футболом. Поля похожи на зеленые бильярдные столы, стадионы большие и всегда полны. АПЛ – самая красивая лига»

Робин ван Перси поделился воспоминаниями об игре за «Манчестер Юнайтед».

«Уважение болельщиков огромно. Когда я вернулся после нескольких лет, проведенных в «Фенербахче», после победы в лиге с «Юнайтед» и сэром Алексом [Фергюсоном], люди все выражали огромную благодарность.

, наш тренер в «Фенербахче», признавал это. Он испытал это в «Рейнджерс». Он сказал мне: «Всю оставшуюся жизнь тебя будут ценить здесь [в «Юнайтед»]», и он был абсолютно прав.

Англия – прекрасная страна для жизни. Люди здесь теплые и дружелюбные. Перелет из Роттердама занимает 40 минут, но ты попадаешь в совершенно другой мир. Очень красивый мир.

Футбол также очень подходил мне. Я по-прежнему считаю, что это самая красивая лига в мире. Поля похожи на зеленые бильярдные столы. Все стадионы большие и всегда полны. Англия просто дышит футболом», – сказал бывший нападающий .