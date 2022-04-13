На Кубок Париматч Премьер позвали «Спартак», «Зенит», «Локо», «Динамо», ЦСКА, «Црвену Звезду» и «Партизан». Турнир пройдет летом в Москве

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Кубок Париматч Премьер пройдет летом в Москве.

По данным «РБ Спорт», запланировано, что турнир пройдет в Москве, однако точное место проведения пока неизвестно и зависит от участников. Даты тоже пока не утверждены, они зависят от календаря следующего сезона РПЛ. Более подробная информация на этот счет появится в мае-июне.

Принять участие в Кубок Париматч Премьер предложили «Спартаку», «Зениту», «Локомотиву», «Динамо», ЦСКА, а также сербским «Црвене Звезде» и «Партизану».

Кубок Париматч Премьер проводится с 2019 года. Два турнира проходили в Катаре, еще два – в Австрии и Москве.

«Спартак» – самый титулованный участник турнира, красно-белые побеждали в нем три раза.

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