«Краснодар» ведет диалог с «Уфой» по трансферу Агаларова. У игрока есть и иные варианты

может подписать форварда «Уфы» .

По данным «РБ Спорт», летом южане хотят подписать нападающего, а «Уфа» ищет для россиянина покупателя, так как за счет его продажи может пополнить бюджет после вылета в Олимп-ФНЛ.

«Уфа» и «Краснодар» ведут диалог по поводу возможного трансфера. Пока говорить о том, что сделка близка к оформлению, рано. У «Уфы» есть и иные предложения по Агаларову.

Сообщалось, что «Уфа» готова продать Гамида за 5 млн евро.

В сезоне-2021/22 форвард стал лучшим бомбардиром , забив 19 голов в 29 матчах. Также Агаларов отличился в первом стыковом матче между «Уфой» и «Оренбургом» (2:2).

Полную статистику 21-летнего футболиста можно изучить здесь.

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