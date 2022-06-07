Почеттино о переходе Месси в «ПСЖ»: «Для меня, как для аргентинца, болельщика «Ньюэллс» и человека, который пострадал от его игры в другой команде, это было мечтой»

высказался о переходе в .

«Трансфер был оформлен в течение трех дней, поверьте мне. Это было потрясающе. Ни одна другая команда не обладает такими управленческими способностями, чтобы делать это так быстро.

Переезд всей его семьи был нелегким, здесь другой футбол, его партнерам по команде тоже пришлось адаптироваться...

Все думали, что он завершит карьеру в футболке «Барселоны». Но для меня это [подписание Месси] было мечтой, как для аргентинца, как для болельщика «Ньюэллс» и человека, который пострадал от его игры в другой команде, – сказал главный тренер «ПСЖ».