Отец Месси попросил Лапорту перестать говорить о Лео. Форвард «ПСЖ» устал от постоянных упоминаний

Лионелю Месси надоело, что президент «Барселоны» постоянно говорит о нем.

Несколько дней назад Хорхе Месси, отец форварда , позвонил и попросил перестать упоминать Лео в каждом его интервью. Разговор получился дружеским, сообщил журналист Ману Карреньо в эфире программы El Larguero.

После ухода аргентинца из «Барселоны» прошлым летом Лапорта регулярно давал интервью, в которых оценивал шансы Месси на возвращение в каталонский клуб. Последнее такое интервью он дал 25 мая.

Лео устал от того, что Лапорта постоянно говорит о нем. сообщил менеджеру, что его сын хочет оставить «Барселону» в прошлом, и попросил перестать говорить о Лео.

Аргентинцу больно от постоянных заявлений Лапорты о готовности подписать его в «Барсу», хотя и игрок, и президент сейчас осознают, что это невозможно. В частности, и потому, что у Месси не идеальные отношения с президентом «Барсы».

Прошлым летом форвард почувствовал себя обманутым, так как в ходе предвыборной кампании и в начале президентского срока Лапорта говорил ему о желании и готовности «Барсы» продлить контракт, а потом, за день до подписания бумаг, сообщил Месси, что он должен уйти. Это стало ударом для Лео.

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