Ди Мария о возможном уходе Почеттино из «ПСЖ»: «Изменения помогут Месси стать намного лучше в следующем сезоне»

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Анхель Ди Мария Маурисио Почеттино Футбол

Анхель Ди Мария ожидает улучшения игры Лионеля Месси в следующем сезоне Лиги 1.

Аргентинец высказался об этом на фоне возможного ухода Маурисио Почеттино с поста главного тренера «ПСЖ».

«Кажется, там хотят, чтобы он ушел. Будут очень большие изменения, но я думаю, что Месси справится. Изменения помогут ему стать намного лучше в следующем сезоне.

Он способен хорошо начать новый сезон, потому что уже в конце прошедшего чемпионата Месси забивал, отдавал голевые передачи, чувствовал себя комфортно и все больше адаптировался», – сказал полузащитник в интервью TyC Sports.

Ди Мария ушел из «ПСЖ» после сезона-2021/22.

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