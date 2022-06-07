Ди Мария о возможном уходе Почеттино из «ПСЖ»: «Изменения помогут Месси стать намного лучше в следующем сезоне»

ожидает улучшения игры в следующем сезоне Лиги 1.

Аргентинец высказался об этом на фоне возможного ухода с поста главного тренера «ПСЖ».

«Кажется, там хотят, чтобы он ушел. Будут очень большие изменения, но я думаю, что Месси справится. Изменения помогут ему стать намного лучше в следующем сезоне.

Он способен хорошо начать новый сезон, потому что уже в конце прошедшего чемпионата Месси забивал, отдавал голевые передачи, чувствовал себя комфортно и все больше адаптировался», – сказал полузащитник в интервью TyC Sports.

Ди Мария ушел из после сезона-2021/22.