Почеттино о «Барселоне»: «Ни жена, ни дети не допустили бы, чтобы я пришел туда. У меня прочная связь с «Эспаньолом»

рассказал, почему в свое время не возглавил «Барселону».

Аргентинец мог принять каталонскую команду в январе 2020 года, однако в итоге назначение получил .

«Ни моя жена, ни дети не допустили бы этого. У меня очень прочная связь с , так что это было бы невозможно.

У «Барсы» достаточно вариантов для приглашения человека, который ассоциируется с идеями клуба, я же к ним никакого отношения не имею», – сказал тренер .

Почеттино ранее играл за «Эспаньол», а с 2009 по 2012 год тренировал эту команду.