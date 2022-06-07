Почеттино о «Барселоне»: «Ни жена, ни дети не допустили бы, чтобы я пришел туда. У меня прочная связь с «Эспаньолом»

Маурисио Почеттино рассказал, почему в свое время не возглавил «Барселону».
Аргентинец мог принять каталонскую команду в январе 2020 года, однако в итоге назначение получил Кике Сетьен.
«Ни моя жена, ни дети не допустили бы этого. У меня очень прочная связь с «Эспаньолом», так что это было бы невозможно.
У «Барсы» достаточно вариантов для приглашения человека, который ассоциируется с идеями клуба, я же к ним никакого отношения не имею», – сказал тренер «ПСЖ».
Почеттино ранее играл за «Эспаньол», а с 2009 по 2012 год тренировал эту команду.