Золотые 50-е «Спартака»: как прошел второй день плавания на Winliner

Каждый день на Winliner – особенный, ведь он посвящен разным эпохам , и в понедельник гости погрузились в атмосферу золотых 50-х.

Утро началось со встречи с – чемпионом России-2016/17 в составе красно-белых, а также с известным журналистом . Самедов рассказал болельщикам о том, как начинал карьеру в составе «Спартака», как сложно было уходить из родного любимого клуба и, конечно же, о своем триумфальном возращении.

«Впервые я выступил за «Спартак» в 2002 году – это был мой дебют. Было очень волнительно, ведь команда – легендарная, чего стоил только тренер и . Мы – воспитанники московского «Спартака» – все мечтали походить на него», – отметил Александр Самедов.

Днем гостям пришлось немного напрячься, ведь тренеры академии клуба – Егор Горобцов и Елена Терехова – подготовили для них футбольные челленджи. В них приняли участие T-Killah, Даниил Крапивников, , Лев Соленов, и . Ребятам пришлось выполнить 3 задания – борьба развернулась нешуточная.

Вечер же прошел уже в более спокойной обстановке на встрече с Александром Якушевым – советским хоккеистом и тренером, заслуженным мастером спорта .

«Я надеюсь, что в скором времени мы будем праздновать не только финал Кубка России, но и чемпионство. Финал показал, какими должны быть матчи внутреннего чемпионата по посещаемости», – поделился с болельщиками Александр Якушев.