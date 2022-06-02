«Ювентус» получил устные гарантии перехода Погба. Трансфер на заключительном этапе

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Полузащитник Поль Погба близок к заключению трехлетнего контракта с «Ювентусом».

Француз покидает «Манчестер Юнайтед» в качестве свободного агента, и туринцы уверены, что подпишут футболиста.

По сведениям Sky Sports, итальянский клуб получил устные гарантии перехода, процесс заключения сделки находится на завершающем этапе.

«Ювентус» рассчитывает в ближайшее время уладить все формальности, несмотря на интерес к Погба со стороны других топ-клубов.

Со статистикой выступлений 29-летнего игрока можно ознакомиться здесь.

Погба и «Юве» согласовали 3-летний контракт на 7,5 млн евро в год. Вместе с бонусами – 10 млн за сезон

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