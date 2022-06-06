Гвардиола считает Надаля лучшим спортсменом в истории Испании: «Без сомнения. Стабильности и долголетия Рафы не было ни у кого»

считает Рафаэля Надаля величайшим спортсменом Испании.

Испанский теннисист обыграл Каспера Рууда в финале «Ролан Гаррос» (6:3, 6:3, 6:0) и выиграл 22-й турнир «Большого шлема», что является лучшим результатом в истории. На «Ролан Гаррос» Надаль победил в 14-й раз.

– Это кажется невозможным, особенно с учетом многих физических проблем, о которых он говорил. Больше нет прилагательных, чтобы описать карьеру и успехи Рафы.

Казалось, что девятая или десятая победы на «Ролан Гаррос» – это конец, он становился старше. Но он не остановился. У меня сложилось впечатление, что если его тело выдержит проблемы с ногами, он продолжит побеждать.

– Надаль – лучший испанский спортсмен в истории?

– Без сомнения, даже вопрос не стоит. Трудно сравнивать индивидуальные виды спорта с командными видами спорта. В Испании были очень хорошие спортсмены, но стабильности и долголетия Рафы не было ни у кого, – сказал главный тренер .

Надаль на «Ролан Гаррос» – неописуемое доминирование: 14 титулов, 97% побед и рекорды, которые невозможно побить

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