Тренер Аргентины о пента-трике Месси: «Он как Надаль. Лео – достояние не только Аргентины, но и мирового футбола»

Тренер сборной Аргентины сравнил с Рафаэлем Надалем.

Форвард забил 5 голов Эстонии (5:0) в товарищеском матче.

«Я не знаю, что сказать, это очень сложно. Он как Рафа Надаль, что тут скажешь?

Пусть говорят журналисты. Не осталось слов, чтобы описать его и, прежде всего, все, что он творит. Месси уникален, иметь его в команде, тренировать его – это удовольствие.

Я благодарю Лео. Он достояние не только , но и мирового футбола.

Нам будет его не хватать, когда он решит закончить карьеру. Надеюсь, что он продолжит играть, и все будут рады, потому что на это приятно смотреть», – сказал .

Сегодня Надаль в 14-й раз выиграл «Ролан Гаррос».

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