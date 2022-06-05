«Реал» поздравил Надаля с победой на «Ролан Гаррос»: «Лучший теннисист всех времен – великий мадридиста. Это большая честь»

«Реал» поздравил с победой на «Ролан Гаррос».

Испанский теннисист обыграл Каспера Рууда в финале «Ролан Гаррос» (6:3, 6:3, 6:0) и выиграл 22-й турнир «Большого шлема», что является лучшим результатом в истории. На «Ролан Гаррос» Надаль победил в 14-й раз.

«Поздравляем с этим историческим достижением. Великий мадридиста и почетный член клуба – лучший теннисист всех времен. Это большая честь.

Поздравляем с 22-й победой на турнирах «Большого шлема» и 14-м титулом «Ролан Гаррос». 14 – магическое число в 2022 году, без сомнений», – говорится в сообщении мадридского клуба.

Надаль – болельщик «Реала». В этом сезоне «Реал» в 14-й раз выиграл Лигу чемпионов, что является рекордом.

Также Надаля поздравили «Севилья», «Валенсия», «Реал Сосьедад» и другие испанские футбольные клубы.

Надаль на «Ролан Гаррос» – неописуемое доминирование: 14 титулов, 97% побед и рекорды, которые невозможно побить