Роналду о призе игроку сезона в «МЮ»: «Сильнее гордиться нельзя. Награда посвящается болельщикам, которые никогда не подводили нас в очень трудный сезон»

прокомментировал получение приза лучшему игроку сезона в «Манчестер Юнайтед».

Нападающий получил приз имени сэра в результате голосования болельщиков.

«Спасибо всем фанатам, которые проголосовали за меня. Я не мог бы сильнее гордиться тем, что получил награду имени сэра Мэтта Басби в год моего возвращения на «Олд Траффорд» и в Премьер-лигу.

Эта награда посвящается всем болельщикам, которые никогда не подводили нас в очень трудный сезон. Большое вам спасибо за то, что всегда были на нашей стороне и помогали нам вернуть на правильный путь. Мы знаем, что можем на вас рассчитывать», – написал Роналду.