Роналду о призе игроку сезона в «МЮ»: «Сильнее гордиться нельзя. Награда посвящается болельщикам, которые никогда не подводили нас в очень трудный сезон»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия болельщики Мэтт Басби Футбол

Криштиану Роналду прокомментировал получение приза лучшему игроку сезона в «Манчестер Юнайтед». 

Нападающий получил приз имени сэра Мэтта Басби в результате голосования болельщиков.

«Спасибо всем фанатам, которые проголосовали за меня. Я не мог бы сильнее гордиться тем, что получил награду имени сэра Мэтта Басби в год моего возвращения на «Олд Траффорд» и в Премьер-лигу.

Эта награда посвящается всем болельщикам, которые никогда не подводили нас в очень трудный сезон. Большое вам спасибо за то, что всегда были на нашей стороне и помогали нам вернуть «Манчестер Юнайтед» на правильный путь. Мы знаем, что можем на вас рассчитывать», – написал Роналду. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные