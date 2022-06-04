Роналду признан лучшим игроком сезона в «Манчестер Юнайтед». Криштиану получил приз в 4-й раз

стал лучшим игроком сезона в .

Нападающий получил приз имени сэра в результате голосования болельщиков манкунианцев.

37-летний футболист выиграл эту награду в четвертый раз – совместный рекорд с вратарем Давидом Де Хеа. Португалец получал приз игроку года в «МЮ» в сезонах-2003/04, 2006/07 и 2007/08.

Роналду забил 24 гола в 38 матчах за «МЮ» во всех турнирах этого сезона. Его статистика – здесь.

Футболисты «МЮ» признали Де Хеа лучшим игроком команды в сезоне. Вратарь получил приз в 4-й раз – это рекорд