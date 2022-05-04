Роналду после гола «Брентфорду» с пенальти сказал в камеру: «Я еще не закончил». А потом написал, что не говорил этого

обратился к болельщикам после матча с в .

После победы со счетом 3:0 игроки сделали круг по стадиону, чтобы поблагодарить болельщиков, так как это была последняя игра на «Олд Траффорд» в этом сезоне.

Роналду присоединился к партнерам по команде. За его движениями следила камера телеканала Sky Sports. Сначала 37-летний форвард, забивший «Брентфорду» с пенальти, просто шел и улыбался, а потом повернулся к камере и сказал: «Я еще не закончил».

Затем, когда фраза распространилась по соцсетям, Роналду пришел в комментарии одного из фан-аккаунтов, опубликовавшего ее, и написал: «Я не говорил этого».

Срок контракта Криштиану с «МЮ» истекает летом 2023 года.

В этом сезоне португалец забил 24 гола и отдал 3 передачи в 38 матчах за «МЮ» во всех турнирах. Его статистику можно изучить здесь.