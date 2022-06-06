«Реалу» предложили подписать Жезуса. «Мадрид» может рассмотреть трансфер – форвард «Сити» нравится Анчелотти

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Габриэл Жезус может продолжить карьеру в «Реале».

Чемпионам Испании предложили подписать форварда «Манчестер Сити», сообщает Marca.

В отличие от большинства предложенных в это трансферное окно, «Мадрид» готов рассмотреть подписание бразильца. 25-летний игрок нравится главному тренеру «сливочных» Карло Анчелотти.

Жезус рассчитывает подписать долгосрочный контракт, что не входит в планы «Реала». В «Мадриде» предпочли бы заключить краткосрочное соглашение на случай, если другой форвард «горожан» Эрлинг Холанд станет доступен для трансфера.

В 28 матчах завершившегося сезона АПЛ Жезус забил 8 голов и отдал 8 результативных передач. Статистика игрока – здесь.

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