«Реалу» предложили подписать Жезуса. «Мадрид» может рассмотреть трансфер – форвард «Сити» нравится Анчелотти

Габриэл Жезус может продолжить карьеру в «Реале».
Чемпионам Испании предложили подписать форварда «Манчестер Сити», сообщает Marca.
В отличие от большинства предложенных в это трансферное окно, «Мадрид» готов рассмотреть подписание бразильца. 25-летний игрок нравится главному тренеру «сливочных» Карло Анчелотти.
Жезус рассчитывает подписать долгосрочный контракт, что не входит в планы «Реала». В «Мадриде» предпочли бы заключить краткосрочное соглашение на случай, если другой форвард «горожан» Эрлинг Холанд станет доступен для трансфера.
В 28 матчах завершившегося сезона АПЛ Жезус забил 8 голов и отдал 8 результативных передач. Статистика игрока – здесь.