«Реалу» предложили подписать Жезуса. «Мадрид» может рассмотреть трансфер – форвард «Сити» нравится Анчелотти

может продолжить карьеру в «Реале».

Чемпионам Испании предложили подписать форварда , сообщает Marca.

В отличие от большинства предложенных в это трансферное окно, «Мадрид» готов рассмотреть подписание бразильца. 25-летний игрок нравится главному тренеру «сливочных» .

Жезус рассчитывает подписать долгосрочный контракт, что не входит в планы «Реала». В предпочли бы заключить краткосрочное соглашение на случай, если другой форвард «горожан» Эрлинг Холанд станет доступен для трансфера.

В 28 матчах завершившегося сезона АПЛ Жезус забил 8 голов и отдал 8 результативных передач. Статистика игрока – здесь.