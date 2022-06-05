Модрич недоволен календарем Лиги наций: «Через 10 дней после такого сезона ставят 4 матча. Нас не спрашивают»

выразил недовольство плотным календарем Лиги наций.

– Какие ожидания от матча с Францией? Есть ли усталость, насколько свежими вы подходите к этому матчу?

– Мы должны собраться, выложиться по полной. Это конец сезона, но это не должно быть оправданием.

Непросто, когда через 10 дней после такого сезона ставят четыре игры Лиги наций. Нас не спрашивают, просто ставят в такое положение. Можно запланировать эти матчи через три месяца, будет похоже на мини-турнир.

Но ситуация такая, какая есть, и мы должны быть максимально сосредоточены, выжать из себя последние силы. Мы не ищем оправданий в усталости, – сказал хавбек сборной и .

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