УЕФА о Месси против Италии: «Устроил настоящий мастер-класс. Не повезло, что не забил сам»

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Группа технических наблюдателей УЕФА отметила игру Лионеля Месси против Италии (3:0).

Аргентинец признан лучшим игроком Финалиссимы-2022.

«Он от начала до конца контролировал ход игры. Все свое мастерство он продемонстрировал, отдавая голевую передачу Лаутаро и создавая моменты для других партнеров по команде.

Ему не повезло, что он не забил сам. Для собравшихся на «Уэмбли» он устроил самый настоящий мастер-класс – такой, что не налюбоваться», – говорится в сообщении на сайте УЕФА.

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