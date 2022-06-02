УЕФА о Месси против Италии: «Устроил настоящий мастер-класс. Не повезло, что не забил сам»

Группа технических наблюдателей УЕФА отметила игру Лионеля Месси против Италии (3:0).
Аргентинец признан лучшим игроком Финалиссимы-2022.
«Он от начала до конца контролировал ход игры. Все свое мастерство он продемонстрировал, отдавая голевую передачу Лаутаро и создавая моменты для других партнеров по команде.
Ему не повезло, что он не забил сам. Для собравшихся на «Уэмбли» он устроил самый настоящий мастер-класс – такой, что не налюбоваться», – говорится в сообщении на сайте УЕФА.
Аргентина триумфально раскачала Месси. Заслуженно: просто разбил Италию