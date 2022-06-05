У Месси 9 голов и 12 передач в 22 матчах в 2022-м, в 4 последних играх за Аргентину – 6 (4+2) очков

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Лионель Месси набрал 21 очко по системе «гол+пас» в 2022 году.

Форвард «ПСЖ» с пенальти открыл счет в товарищеском матче АргентинаЭстония, в первом тайме оформил дубль, а в начале второго – хет-трик.

В 2022 году на счету аргентинца 9 голов и 12 результативных передач в 22 матчах за клуб и сборную.

Кроме того, в 4 последних матчах за сборную Месси забил 4 мяча и сделал 2 ассиста. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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