У Месси 9 голов и 12 передач в 22 матчах в 2022-м, в 4 последних играх за Аргентину – 6 (4+2) очков

набрал 21 очко по системе «гол+пас» в 2022 году.

Форвард с пенальти открыл счет в товарищеском матче – , в первом тайме оформил дубль, а в начале второго – хет-трик.

В 2022 году на счету аргентинца 9 голов и 12 результативных передач в 22 матчах за клуб и сборную.

Кроме того, в 4 последних матчах за сборную Месси забил 4 мяча и сделал 2 ассиста. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Месси объясняет плохой сезон: был не готов к переезду в холодный Париж🥶, адаптации помешал ковид, вылет из ЛЧ – удар