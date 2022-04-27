«Реал» хочет продлить контракты с Винисиусом и Милитао до 2027-го. Модрич точно останется еще на год

«Реал» хочет продлить контракты с несколькими футболистами.

Речь идет о полузащитнике , вингере Винисиусе Жуниоре и защитнике Эдере Милитао, сообщил журналист Фабрицио Романо.

Модрич однозначно останется в мадридском клубе еще на сезон – новый контракт будет рассчитан до июня 2023 года. Игрок принял решение еще несколько месяцев назад. Модрич хочет сыграть на «Сантьяго Бернабеу» после завершения его реконструкции. «Реал» и лично Флорентино Перес хотят, чтобы хорват остался в команде.

В ближайшие дни или недели с 36-летним футболистом проведут переговоры. Документы еще не подписаны, однако это будет сделано в любом случае.

Кроме того, в конце сезона «Мадрид» проведет переговоры о новом контракте с Винисиусом Жуниором. Новое соглашение футболиста будет рассчитано до июня 2027 года, в нем будет предусмотрено увеличение зарплаты.

Стороны настроены очень оптимистично, бразилец хочет остаться в клубе. Все в «Реале», включая тренерский штаб, руководство и футболистов, высоко оценивают Винисиуса и считают его важным игроком для настоящего и будущего клуба.

Также «Реал» хочет продлить контракт с защитником Эдером Милитао. Позиция клуба не поменялась даже после достижения договоренности с Антонио Рюдигером. Бразильцу предложат контракт сроком до 2027 года. В «Реале» очень довольны Милитао и считают его неприкосновенным.

Переговоры о новом контракте идут с Марко Асенсио, который поменял агента и теперь сотрудничает с Жорже Мендешем. К испанцу обращались «Милан» и английские клубы, но Асенсио продолжает переговоры с «Реалом». В скором времени руководство проведет встречу с его представителями.

Скорее всего, из «Реала» уйдут левый защитник , вингер и полузащитник .