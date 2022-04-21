Гарет Бэйл может продолжить карьеру в МЛС после ухода из «Реала».
Переговоры с представителями полузащитника ведет «Ди Си Юнайтед», сообщает журналист The Washington Post Стивен Гофф.
Общение началось еще несколько месяцев назад, но не привело к ощутимым результатам. Стороны обмениваются предложениями. Пока не ясно, перейдут ли переговоры в завершающую стадию.
«Ди Си Юнайтед» готов платить Бэйлу больше, чем Уэйну Руни, который перешел в американский клуб из «Эвертона» в 2018 году и провел там два сезона.
Напомним, контракт Бэйла с «Реалом» истекает в июне. Он покинет мадридский клуб в статусе свободного агента.
В июне прошлого года сообщалось об интересе к Гарету со стороны «Лос-Анджелес Гэлакси». Тогда же появилась информация об отказе Бэйла от предложений из МЛС. Однако отмечалось, что игрок рассмотрит эту возможность, когда его контракт с «Реалом» истечет.
Валлиец выступает за «Реал» с 2013 года. В этом сезоне он провел за клуб 7 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.
Полную статистику 32-летнего футболиста можно изучить здесь.