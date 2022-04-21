может продолжить карьеру в после ухода из .

Переговоры с представителями полузащитника ведет «Ди Си Юнайтед», сообщает журналист The Washington Post Стивен Гофф.

Общение началось еще несколько месяцев назад, но не привело к ощутимым результатам. Стороны обмениваются предложениями. Пока не ясно, перейдут ли переговоры в завершающую стадию.

готов платить Бэйлу больше, чем , который перешел в американский клуб из «Эвертона» в 2018 году и провел там два сезона.

Напомним, контракт Бэйла с «Реалом» истекает в июне. Он покинет мадридский клуб в статусе свободного агента.

В июне прошлого года сообщалось об интересе к Гарету со стороны «Лос-Анджелес Гэлакси». Тогда же появилась информация об отказе Бэйла от предложений из МЛС. Однако отмечалось, что игрок рассмотрит эту возможность, когда его контракт с «Реалом» истечет.

Валлиец выступает за «Реал» с 2013 года. В этом сезоне он провел за клуб 7 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.

Полную статистику 32-летнего футболиста можно изучить здесь.