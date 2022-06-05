Киммих об 1:1: «Позволили Италии много владеть мячом. Германия слабо выглядела во 2-м тайме»

дал комментарий после ничьей Германии с Италией (1:1) в наций.

«Мы остались не слишком довольны первым таймом, но, как оказалось, это был лучший наш тайм. Мы очень слабо выглядели после перерыва, ничего почти не создали и не смогли использовать свою тактику. Нам не удалось исключить ошибки, позволили им чересчур много владеть мячом и не слишком точно играли возле чужих ворот.

Они применяли высокий прессинг, но нельзя сказать, что из-за этого мы не могли ничего создать. Мы могли спокойнее играть с мячом», – сказал хавбек сборной .