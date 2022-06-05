Флик про 1:1: «Италия лучше Германии знала, что делает, выглядела более сплоченной, чем мы ожидали»

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик высказался об игре с Италией (1:1).

«Мы хорошо начали матч, но после 15-20 минут немного сдали. Италия провела хороший матч, а мы допускали слишком много ошибок в ходе атак. Нам не хватало интенсивности, оборона была недостаточно компактна. В этом надо прибавлять, чтобы добиться большего в игре с Англией.

Мы хорошо работаем на тренировках, но реализовать все наработки во время матчей не удается. Италия выглядела так, будто лучше знала, что делает, выглядела более сплоченной, чем мы ожидали. Здорово то, что нам удалось быстро сравнять счет, остальное не так радует и требует разбора.

Хочу отдать должное – тут всегда очень серьезные соперники», – сказал Флик.

У Германии 2 ничьих подряд. Первые 8 матчей при Флике она выиграла с общим счетом 33:2