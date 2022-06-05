Манчини об 1:1: «Германия сильна. Мы были немного наивны, пропустив сразу после того, как забили»

подвел итоги матча со сборной в наций (1:1).

«Мы были немного наивны, пропустив ответный гол сразу после того, как забили. Обидно. Это была непростая игра, особенно вначале, но потом мы играли хорошо. Я рад за ребят. Они были хороши в матче против отличной сборной.

Мы должны думать о нашей команде. У нас есть хорошие молодые игроки, мы надеемся, что они быстро вырастут. Дорога очень долгая.

Германия сильна. Вначале нам было трудно, потому что мы были нерешительны. Затем мы начали играть, и у нас это получалось очень хорошо», – сказал главный тренер сборной Италии.