Венгрия обыграла Англию впервые с ЧМ-1962. С тех пор было 12 поражений и 3 ничьих

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Сборная Венгрии одержала первую победу над Англией с середины прошлого века.

Команды встречались на «Пушкаш Арене» в рамках Лиги наций, и хозяева выиграли благодаря точному удару полузащитника Доминика Собослаи с пенальти на 66-й минуте.

До этого дня в последний раз венгры побеждали англичан 31 мая 1962 года на чемпионате мира. Примечательно, что нынешний главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт родился лишь спустя 8 лет после той игры – в сентябре 1970-го.

После ЧМ-1962 Англия обыграла Венгрию в 12 из 15 матчей, еще в трех была ничья.

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