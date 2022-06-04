Защитник Англии Коуди про гудение венгерских фанатов: «Мы разочарованы. Важно, чтобы люди понимали, почему мы преклоняем колено»

Теги Сборная Англии по футболу сборная Венгрии по футболу происшествия болельщики Конор Коуди Пушкаш Арена Лига наций УЕФА Футбол

Защитник сборной Англии Конор Коуди отреагировал на поведение венгерских фанатов.

Болельщики на «Пушкаш Арене» неодобрительным гудением встретили решение английских футболистов преклонить колено перед игрой Лиги наций.

«Это сильно разочаровывает. Важно, чтобы люди поняли, почему мы это делаем.

Это не то, что мы хотим слышать. Мы продолжим доносить сообщение», – сказал защитник, представляющий «Вулверхэмптон».

Венгерские фанаты гудели на преклонении колена игроками Англии. На стадионе минимум 20 тысяч детей – взрослых не пустили из-за расизма на Евро-2020

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные