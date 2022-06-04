Защитник Англии Коуди про гудение венгерских фанатов: «Мы разочарованы. Важно, чтобы люди понимали, почему мы преклоняем колено»

Защитник сборной Англии Конор Коуди отреагировал на поведение венгерских фанатов.
Болельщики на «Пушкаш Арене» неодобрительным гудением встретили решение английских футболистов преклонить колено перед игрой Лиги наций.
«Это сильно разочаровывает. Важно, чтобы люди поняли, почему мы это делаем.
Это не то, что мы хотим слышать. Мы продолжим доносить сообщение», – сказал защитник, представляющий «Вулверхэмптон».
Венгерские фанаты гудели на преклонении колена игроками Англии. На стадионе минимум 20 тысяч детей – взрослых не пустили из-за расизма на Евро-2020