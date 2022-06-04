Защитник Англии Коуди про гудение венгерских фанатов: «Мы разочарованы. Важно, чтобы люди понимали, почему мы преклоняем колено»

Защитник сборной Англии Конор Коуди отреагировал на поведение венгерских фанатов.

Болельщики на неодобрительным гудением встретили решение английских футболистов преклонить колено перед игрой .

«Это сильно разочаровывает. Важно, чтобы люди поняли, почему мы это делаем.

Это не то, что мы хотим слышать. Мы продолжим доносить сообщение», – сказал защитник, представляющий «Вулверхэмптон».

Венгерские фанаты гудели на преклонении колена игроками Англии. На стадионе минимум 20 тысяч детей – взрослых не пустили из-за расизма на Евро-2020