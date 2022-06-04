Мерсон о Мане и «Баварии»: «Трава не всегда зеленее по ту сторону забора. Нет гарантий, что в Германии он добьется такого же успеха, как в «Ливерпуле»

высказался о возможном переходе в «Баварию».

«Кажется очевидным, что Садьо Мане твердо намерен перейти в мюнхенскую «Баварию», но я ни за что на свете не пойму почему. Трава не всегда зеленее по ту сторону забора, и нет никаких гарантий, что он добьется такого же успеха в Германии, как в .

С тех пор, как он перешел из «Саутгемптона» шесть лет назад, «Ливерпуль» играл так, чтобы это соответствовало его игре, и его голы могут иссякнуть при другой схеме и в другой лиге. Это смелый шаг, если он хочет нового вызова и намерен добиться успеха при этом.

Его отношения с Клоппом и клубом были настолько хорошими, что клуб уже давно знал об этом, и они планировали обновление линии нападения.

Возможно, еще предстоит немного поспорить из-за суммы выкупа, потому что при 25 миллионах фунтов, о которых говорилось на прошлой неделе, этого не произойдет. Добавьте еще 10 миллионов фунтов, и, учитывая то, что до истечения срока его контракта остался всего год, это может произойти. Но я просто не знаю, почему он вообще хочет покинуть «Ливерпуль», – написал бывший нападающий «Арсенала» в своей колонке.