Логинов, Латыпов, Резцова и еще 16 российских биатлонистов вошли в новый международный пул допинг-тестирования

Теги допинг IBU Екатерина Глазырина Евгений Гараничев Александр Логинов Антон Бабиков Максим Цветков Ульяна Нигматуллина (Кайшева) Эдуард Латыпов Кристина Резцова Виктория Сливко Светлана Миронова Матвей Елисеев Ирина Казакевич Карим Халили Даниил Серохвостов Анастасия Шевченко Анастасия Батманова Александр Корнев Алексей Зубарев Биатлон

19 российских биатлонистов вошли в пул допинг-тестирования Международного союза биатлонистов (IBU) на сезон-2022/23.

В международный пул допинг-тестирования вошли призеры Олимпиады-2022 – Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Кристина Резцова, Карим Халили, Максим Цветков, Ирина Казакевич, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина.

Также IBU включил в список Антона Бабикова, Матвея Елисеева, Евгения Гараничева, Александра Корнева, Даниила Серохвостова, Алексея Зубарева, Анастасию Батманову, Евгению Буртасову, Екатерину Глазырину, Анастасию Шевченко и Викторию Сливко.

2 марта отстранил российских спортсменов от всех международных соревнований под эгидой организации в связи с ситуацией на Украине.

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