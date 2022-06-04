Логинов, Латыпов, Резцова и еще 16 российских биатлонистов вошли в новый международный пул допинг-тестирования

19 российских биатлонистов вошли в пул допинг-тестирования Международного союза биатлонистов (IBU) на сезон-2022/23.

В международный пул допинг-тестирования вошли призеры Олимпиады-2022 – , , Кристина Резцова, Карим Халили, Максим Цветков, Ирина Казакевич, и Ульяна Нигматуллина.

Также IBU включил в список , Матвея Елисеева, , Александра Корнева, Даниила Серохвостова, Алексея Зубарева, Анастасию Батманову, Евгению Буртасову, Екатерину Глазырину, Анастасию Шевченко и Викторию Сливко.

2 марта отстранил российских спортсменов от всех международных соревнований под эгидой организации в связи с ситуацией на Украине.