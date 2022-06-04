38-летний Карлос Тевес завершил карьеру, связав это со смертью отца: «Я потерял своего фаната номер один»

Карлос Тевес объявил о завершении карьеры.

«Я закончил карьеру, подтверждаю. У меня были предложения от многих команд, но как игрок я уже отдал все что мог. Так что я более чем спокоен», – сообщил 38-летний игрок в программе Animales Sueltos.

Бывший нападающий отметил, что на решение о завершении карьеры повлияла смерть его отца.

«Я потерял своего фаната номер один, и из-за этого я больше не хотел играть», – сказал Тевес.

За свою карьеру Тевес играл за , «Коринтианс», , «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», и «Шанхай Шеньхуа». Его последним клубом была «Бока», которую он покинул прошлым летом.

Тевес трижды становился чемпионом Англии: дважды с и один раз с «Манчестер Сити». В составе «МЮ» форвард выигрывал Лигу чемпионов в 2008 году. С «Ювентусом» он дважды выиграл чемпионат Италии.

Тевес становился олимпийским чемпионом в 2004 году в составе сборной .

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