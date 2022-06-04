«Это не Евровидение. Участники ЧМ определяются не народным голосованием». Экс-хавбек Хорн призвал Уэльс сыграть с Украиной в полную силу

Бывший полузащитник Барри Хорн высказался перед игрой сборных Уэльса и Украины.

Команды 5 июня встретятся в финальном стыковом матче квалификации .

«Это не Евровидение. Участники чемпионата мира по футболу определяются не народным голосованием.

Если бы я играл против Украины, мой настрой был бы простым: я бы хотел победить. Все стараются вести себя как можно мягче, но это спорт. Я бы пожал игрокам руки, пожелал им всего наилучшего, а затем сыграл против них в полную силу.

Меня не удивила победа украинцев над шотландцами, у них есть очень хорошие футболисты. Но путевку на ЧМ надо заслужить на поле, а не получить из сочувствия», – заявил экс-капитан .

выиграла Евровидение-2022, получив 192 балла от жюри (4-е место) и 439 от зрителей (1-е место).