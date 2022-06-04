Тедеев о российско-украинских отношениях: «Время все лечит. Украинский народ все осознает, и мы будем жить как братья. Другого выхода нет»

главный тренер сборной России по вольной борьбе, высказался о спецоперации России на Украине.

«К сожалению, сейчас отношения с моими хорошими знакомыми на Украине сильно изменились. Потому что многие люди не понимают, почему идет эта спецоперация.

Я-то все прекрасно понимаю, они не понимают. Ведь они уже настолько привыкли к ситуации, которая сложилась в Донбассе с 2014 года, что считают это нормальным явлением.

Человеку порой бывает очень плохо, но у него такой менталитет, что он ко всему привыкает. У них то же самое. Я знаю таких ребят: один брат живет в Москве, другой на Украине, и они из-за этого перестали общаться. У них разное мнение по этому вопросу и поэтому натянутые отношения. К сожалению.

У меня со многими знакомыми оборвались связи. Они даже боятся трубки брать, когда звонишь, чтобы спросить, как у них дела, надо ли чем-то помочь. Боятся трубки брать, когда видят российские номера.

А раньше мы помогали друг другу и поддерживали. Я сам выступал за сборную Украины и знаю украинцев по-другому – это добрый, теплый и отзывчивый народ. И если надо помочь, они все для этого сделают.

Ситуация изменилась после Майдана, когда на Украине начали так пропагандировать все эти вещи, через которые мы прошли в 1941-1945 годах. Когда каждая семья в Советском Союзе потеряла родного или близкого человека от фашизма.

А украинские власти сегодня это пропагандируют и рекламируют. И любому нормальному человеку это непонятно. Когда ты отрекаешься от своих корней, от своей истории, это ни к чему хорошему не приведет.

Возможно ли восстановление отношений? Я думаю, что время все лечит. Мы же с немцами тоже воевали, а сегодня общаемся и дружим. Я думаю, что время пройдет, украинский народ все осознает и мы будем жить как братья. Другого выхода нет.

И для этого сегодня надо, чтобы мы все в России объединились вокруг нашего президента, нашего лидера и поддерживали его позицию», – сказал Тедеев.