UFC Fight Night 207: Волков против Розенстрайка, Иге против Евлоева и другие бои

В ночь с 4 на 5 июня в Лас-Вегасе (Невада) состоится турнир UFC Fight Night 207. В главном событии вечера пройдет бой в тяжелом весе между Александром Волковым (34-10) и Жаирзиньо Розенстрайком (12-3).
В со-главном бою турнира встретятся полулегковесы Дэн Иге (15-5) и Мовсар Евлоев (15-0).
Другие бои главного карда:
Майкл Тризано (10-2) против Лукаса Алмейды (9-1);
Карин Силва (15-3) против Полианы Ботельо (8-4);
Оде Осборн (8-4) против Зарруха Адашева (4-3);
Алонзо Менифилд (11-3) против Аскара Можарова (21-7).
Начало турнира запланировано на 19:55 по мск (трансляция на канале «Матч! Боец»). Начало основного карда – 23:00 (трансляция на «Матч ТВ»).
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