Швентек выиграла второй турнир «Большого шлема». У нее 35 побед подряд

Первая ракетка мира Ига Швентек стала чемпионкой «Ролан Гаррос»-2022.
В финале 21-летняя полька обыграла 18-летнюю Кори Гауфф – 6:1, 6:3.
В профессиональном теннисе (на уровне WTA и ITF) полька выиграла 16 из 17 финалов. Единственное поражение – дебютный финал WTA в Лугано в 2019-м против Полоны Герцог (3:6, 6:3, 3:6).
За девять выигранных финалов WTA Швентек не отдала ни сета и ни разу не проиграла больше пяти геймов за матч. За семь выигранных финалов ITF она отдала один сет – Мартине Ди Джузеппе в Бергамо-2017.
Сегодня Швентек, выигравшая также «Ролан Гаррос»-2020, стала десятой женщиной в Открытой эре, несколько раз побеждавшей на парижском «Большом шлеме». Из них младше нее на момент второй победы были только Моника Селеш, Штеффи Граф и Крис Эверт.
Кроме того, она пятая лидер посева, победившая в Париже за последние 25 лет.
Швентек – самая молодая чемпионка двух ТБШ после Марии Шараповой, выигравшей свой второй в 19 лет на US Open-2006.
Швентек взяла шестой титул подряд (Доха, Индиан-Уэллс, Майами, Штутгарт, Рим). Последней в женском туре шесть турниров подряд выиграла Жюстин Энен на стыке сезонов 2007-2008 (Торонто, US Open, Штутгарт, Цюрих, итоговый турнир, Сидней).
Победная серия Швентек из 35 матчей занимает седьмое место среди самых длинных в истории женского тенниса.
Она сравнялась с Винус Уильямс, при этом ее обходят Селеш (36), Мартина Хингис (37), Эверт (55), Маргарет Корт (57), Граф (66) и Мартина Навратилова (74).
В понедельник отрыв Швентек от второй ракетки мира Анетт Контавейт будет больше 4000 очков.