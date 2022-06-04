Швентек выиграла второй турнир «Большого шлема». У нее 35 побед подряд

Первая ракетка мира стала чемпионкой -2022.

В финале 21-летняя полька обыграла 18-летнюю – 6:1, 6:3.

В профессиональном теннисе (на уровне WTA и ITF) полька выиграла 16 из 17 финалов. Единственное поражение – дебютный финал WTA в Лугано в 2019-м против Полоны Герцог (3:6, 6:3, 3:6).

За девять выигранных финалов WTA Швентек не отдала ни сета и ни разу не проиграла больше пяти геймов за матч. За семь выигранных финалов ITF она отдала один сет – Мартине Ди Джузеппе в Бергамо-2017.

Сегодня Швентек, выигравшая также «Ролан Гаррос»-2020, стала десятой женщиной в Открытой эре, несколько раз побеждавшей на парижском «Большом шлеме». Из них младше нее на момент второй победы были только , и .

Кроме того, она пятая лидер посева, победившая в Париже за последние 25 лет.

Швентек – самая молодая чемпионка двух ТБШ после , выигравшей свой второй в 19 лет на -2006.

Швентек взяла шестой титул подряд (Доха, Индиан-Уэллс, Майами, Штутгарт, Рим). Последней в женском туре шесть турниров подряд выиграла на стыке сезонов 2007-2008 (Торонто, US Open, Штутгарт, Цюрих, итоговый турнир, Сидней).

Победная серия Швентек из 35 матчей занимает седьмое место среди самых длинных в истории женского тенниса.

Она сравнялась с , при этом ее обходят Селеш (36), (37), Эверт (55), (57), Граф (66) и (74).

В понедельник отрыв Швентек от второй ракетки мира Анетт Контавейт будет больше 4000 очков.

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