Бензема отказался от апелляции по делу о шантаже Вальбуэна. Приговор к году тюрьмы условно и штрафу 75 тысяч евро оставлен в силе

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Форвард «Реала» Карим Бензема отказался от апелляции по делу о шантаже хавбека Матье Вальбуэна видеозаписью интимного характера.

Суд должен был состояться в конце мая, но нападающий передумал обжаловать свой приговор (один год тюрьмы условно и штраф 75 тысяч евро), который, таким образом, остался в силе.

Напомним, следствие подозревало Бензема в том, что в 2015 году он действовал как посредник, подстрекая Вальбуэна заплатить шантажистам, чтобы те не выложили видеозапись интимного характера с участием Матье.

Из-за ситуации с шантажом оба игрока не попали в сборную Франции на Евро-2016. Бензема после этого не вызывали в национальную команду до 2021 года, он пропустил победный чемпионат мира-2018.

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