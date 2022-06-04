Бензема отказался от апелляции по делу о шантаже Вальбуэна. Приговор к году тюрьмы условно и штрафу 75 тысяч евро оставлен в силе

Форвард отказался от апелляции по делу о шантаже хавбека видеозаписью интимного характера.

Суд должен был состояться в конце мая, но нападающий передумал обжаловать свой приговор (один год тюрьмы условно и штраф 75 тысяч евро), который, таким образом, остался в силе.

Напомним, следствие подозревало Бензема в том, что в 2015 году он действовал как посредник, подстрекая Вальбуэна заплатить шантажистам, чтобы те не выложили видеозапись интимного характера с участием Матье.

Из-за ситуации с шантажом оба игрока не попали в сборную Франции на Евро-2016. Бензема после этого не вызывали в национальную команду до 2021 года, он пропустил победный чемпионат мира-2018.