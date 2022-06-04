Кубок Стэнли. Финал Запада. «Эдмонтон» сыграет с «Колорадо»

«Эдмонтон» сыграет с «Колорадо» в третьем матче серии Кубка Стэнли.
Финал Западной конференции
- Дата проведения
- 5 июня, 03.00, «Rogers Place»
Счет в серии: 0-2
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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