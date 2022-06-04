Кубок Стэнли. Финал Запада. «Эдмонтон» сыграет с «Колорадо»

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«Эдмонтон» сыграет с «Колорадо» в третьем матче серии Кубка Стэнли.

НХЛ

Кубок Стэнли

Финал Западной конференции

Эдмонтон – Колорадо
Дата проведения
5 июня, 03.00, «Rogers Place»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 0-2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

«Колорадо» выглядит более мощной командой, но кажется, голы «Эдмонтона» не остановить. «Эвс» нужно очень много забивать

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