Иван Черезов: «Сейчас в непростое для России время нам очень важно быть вместе, поддерживать президента Путина и вооруженные силы страны»

Трехкратный чемпион мира, глава Федерации биатлона Удмуртии Иван Черезов выступил с речью на митинге-концерте «Zа Россию» в Ижевске.

Мероприятие было приурочено к велопробегу «VелоZаезд», посвященному Всемирному дню велосипеда.

«Спорт и творчество всегда объединяют людей. Здорово, что в Ижевске на патриотические акции приходят целыми семьями, коллективами, с друзьями.

Сейчас в непростое для России время нам очень важно быть вместе, поддерживать президента России Владимира Владимировича Путина и вооруженные силы страны. Наша сила в единстве!» – сказал Черезов.