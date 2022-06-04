Комментатор Кудрявцев о «Матч ТВ»: «Цензура в отношении «Зенита» есть, но не критичная. Питер нельзя называть Питером, Миллеру нравится название Петербург»

Комментатор Филипп Кудрявцев высказался о цензуре на .

– Какие есть претензии, которые к «Матч ТВ» регулярнее всего предъявляют? Какой самый тупой миф, который распространен?

– Самый, наверное, главный миф про «Матч» – это методички. Ну, то есть люди реально уверены, что там комментаторы читают по суфлеру то, что им написали, и чаще всего их еще и где-то зацензурили, не знаю, в , РФС, , в конце концов. Конечно, это полный бред.

Цензура в отношении «Зенита» – слушай, тут двояко. В общем, она есть, но она не такая критичная, как люди это воспринимают. Могу сказать так.

– Она негласная какая-то, то есть она там не изложена в каком-то документе, методичке…

– Единственная цензура гласная и формализированная – не видел приказа письменного, но как бы устно нам это доносили – что Питер нельзя называть Питером. Потому что Миллеру нравится название Петербург.

Мы не можем называть Питер Питером, хотя, естественно, на «Петровском» и сейчас на «Крестовском» слово «Питер» постоянно слышится с Виража в миллионе кричалок и песен, и «Вперед за Питер» – это чуть ли не зенитовский девиз. Но я не думаю, что это большая потеря на самом деле.

И был еще один момент, когда у «Спартака» случилось поражение 1:5 от «Зенита». Ребров тогда закинул мяч в свои ворота. Была еврокубковая неделя, и у нас был эфир перед Лигой чемпионов.

Не помню сейчас точно, как эта ситуация развивалась, кто кому позвонил, но, в общем, пришла какая-то установка… Нужно было в срочном порядке редакторам найти, вырезать момент с голом и начать эфир с того, как облажался «Спартак» в Питере. Была неделя Лиги чемпионов, [хотя темой эфира] было что-то, не относящееся к чемпионату России абсолютно, не относящееся к матчу «Зенит» – . Вот это было не очень приятно, конечно, но это один эпизод.

Нет такого, что вот Шнякин с Геничем сидят и думают, как подлизать и как, соответственно, обосрать «Спартак». «Матч» – тяжеловесная структура. Федеральный канал. Здесь [в интернете] все попроще, – сказал комментатор Okko, работавший на «Матч ТВ».