Комментатор Кудрявцев: «Черданцев – топ в своем уверенном профессионализме. Харизма есть, и с ним матчи не получаются скучными»

Комментатор Okko Филипп Кудрявцев дал оценку ведущему Георгию Черданцеву.

«Черданцев – топ в своем уверенном профессионализме. Мы же говорили про индивидуальность, идентичность? Каждого человека, даже не то что комментатора, а каждого человека в профессии.

Попробуй сказать, что у Черданцева ее нет. Вот просто все признаки налицо. Еще и максимальная самоуверенность. Ну, где-то она необоснованная, но он же сам признает, что к матчам он готовится меньше, чем другие. Поэтому он это очень хорошо осознает, на своих плюсах он тоже очень хорошо играет. Харизма у него есть, ему всегда есть что сказать. С ним матчи не получаются скучными.

Мы работаем скорее не как журналисты, а как люди, которые работают с информацией, добывают ее, доносят ее до людей, образовывают в этом плане… Мы скорее развлекательный сегмент. И что, Черданцев плохо работает в развлекательном сегменте? Мне кажется, просто великолепно.

А еще Черданцев – очень хороший человек: помогает людям, не забывает, и, мне кажется, коллегам с ним всегда приятно иметь дело и поддерживать общение. Заносчивость – она есть. Но через какое-то время после знакомства ты просто с этим миришься определенным образом. Черданцев – хороший парень», – сказал Кудрявцев.

«Меня даже жена ругает: «Никогда не говори ничего заранее». Мы позвонили Черданцеву сразу после «Реал» – «Сити»