Мбаппе травмировал колено в матче с Данией, Варан – заднюю поверхность бедра

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Ги Стефан сообщил о травмах игроков сборной Франции.

Второй тренер «трехцветных» высказался после матча Лиги наций с Данией (1:2).

«У Килиана [Мбаппе] проблема с коленом. Не знаю точный диагноз, он пройдет обследование.

У Рафаэля [Варана] мышечная проблема с задней поверхностью бедра. Он почувствовал боль и тоже пройдет обследование» – сказал Стефан RMC.

Оба футболиста были заменены по ходу игры.

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