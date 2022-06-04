Мбаппе травмировал колено в матче с Данией, Варан – заднюю поверхность бедра

Ги Стефан сообщил о травмах игроков сборной .

Второй тренер «трехцветных» высказался после матча Лиги наций с Данией (1:2).

«У Килиана [Мбаппе] проблема с коленом. Не знаю точный диагноз, он пройдет обследование.

У Рафаэля [Варана] мышечная проблема с задней поверхностью бедра. Он почувствовал боль и тоже пройдет обследование» – сказал Стефан RMC.

Оба футболиста были заменены по ходу игры.

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