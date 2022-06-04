Аршавин о Финалиссиме: «Это оплеуха ФИФА от УЕФА – берем и организовываем межфедеративный матч»

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Андрей Аршавин высказался о матче Аргентина – Италия (3:0) в рамках Финалиссимы.

«Этот матч не нес с собой спортивного подтекста. Это больше выставочная игра.

Это также УЕФА хочет показать ФИФА: ребята, вы на нас наезжаете, хотите забрать Лигу чемпионов, сделать как клубный чемпионат мира. А мы вот, пока вы там что-то хотите, берем и организовываем межфедеративный матч.

Это такая оплеуха ФИФА от УЕФА, что они делают матч между конфедерациями», — сказал экс-игрок сборной России.

Аргентина забрала Финалиссиму – уже 32 матча без поражений. Рекорд совсем близок

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