Аршавин о Финалиссиме: «Это оплеуха ФИФА от УЕФА – берем и организовываем межфедеративный матч»

Андрей Аршавин высказался о матче Аргентина – Италия (3:0) в рамках Финалиссимы.
«Этот матч не нес с собой спортивного подтекста. Это больше выставочная игра.
Это также УЕФА хочет показать ФИФА: ребята, вы на нас наезжаете, хотите забрать Лигу чемпионов, сделать как клубный чемпионат мира. А мы вот, пока вы там что-то хотите, берем и организовываем межфедеративный матч.
Это такая оплеуха ФИФА от УЕФА, что они делают матч между конфедерациями», — сказал экс-игрок сборной России.
Аргентина забрала Финалиссиму – уже 32 матча без поражений. Рекорд совсем близок