Аршавин о Финалиссиме: «Это оплеуха ФИФА от УЕФА – берем и организовываем межфедеративный матч»

высказался о матче Аргентина – (3:0) в рамках Финалиссимы.

«Этот матч не нес с собой спортивного подтекста. Это больше выставочная игра.

Это также УЕФА хочет показать ФИФА: ребята, вы на нас наезжаете, хотите забрать Лигу чемпионов, сделать как клубный чемпионат мира. А мы вот, пока вы там что-то хотите, берем и организовываем межфедеративный матч.

Это такая оплеуха от , что они делают матч между конфедерациями», — сказал экс-игрок сборной России.

Аргентина забрала Финалиссиму – уже 32 матча без поражений. Рекорд совсем близок